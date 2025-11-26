Wohl niemand, der sich nicht selbst diesem Hobby mit voller Hingabe verschrieben hat, kann ermessen, welcher Aufwand hinter der Vorbereitung der längst traditionell stattfindenden Modellbahnausstellung steckt. Und wenn auch in diesem Jahr die Mitglieder des Vereins der Eisenbahnfreunde und Modelleisenbahner „Friedberg“ Suhl und Umgebung am ersten Adventswochenende zum Schauen, Staunen, Fachsimpeln und die jüngsten Besucher zum Ausprobieren an zwei Spielanlagen sowie Fahren auf der Mini-Bahn in das Suhler Rathaus einladen, ahnt niemand, dass allein der zweite Vorsitzende des Vereins, William Weiske, nur 2025 mindestens 1000 Stunden investiert hat. Ist so eine Ausstellung generell ein Kraftakt, so ist die aktuelle ein ganz besonderer.