Was zuvor als Provokation galt, wurde zum Symbol von Modernität und körperlicher Selbstbestimmung. Film, Modefotografie und spätere Werbekultur trugen dazu bei, dass aus dem Skandal ein Standard wurde.

Inszenierung des Körpers

Seitdem hat sich der Bikini nicht nur normalisiert, sondern weiter verändert. Schnitte wurden knapper, Stoffflächen kleiner, Varianten zahlreicher. Heute reichen die Trends vom klassischen Zweiteiler bis zu extrem reduzierten Micro-Designs.

Parallel dazu hat sich auch die Bühne verschoben: In sozialen Medien wird der Körper nicht nur gezeigt, sondern permanent inszeniert, kuratiert, bewertet.

Ein Kleidungsstück im Grenzbereich

Die Abstufungen zeigen, wie sehr sich Bademode in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat: weg von funktionaler Bekleidung, hin zu einer immer stärkeren Reduktion und Inszenierung des Körpers.

Der Bikini war nie nur ein Stück Stoff. Er war immer auch ein Testfeld: für Moral, für Freiheit, für Sichtbarkeit und für weibliche Selbstbestimmung. Achtzig Jahre nach seiner Erfindung bleibt somit nicht mehr die Frage, ob ein Bikini zu viel zeigt - sondern wie wenig Stoff noch ausreicht, damit man überhaupt von einem Bikini sprechen kann.