Der Tierschutzbund sieht auch die Initiative Weprefur kritisch. Es sei ein "Versuch, bestimmte Pelzarten als ökologisch und tierfreundlich darzustellen und so Pelzen generell ein besseres Image zu verschaffen".

Gerade bei jungen Leuten gehe der Trend dahin, dass sie aus Nachhaltigkeitsgründen lieber alte Sachen auftragen als neue kaufen, beobachtet Pietsch. In ihrem Laden passt sie auch alte Pelze an oder näht sie zu modernen Modellen um. Ein Pelz, den man Jahrzehnte tragen könne, sei nachhaltig. "Es ist besser, als wenn man Webpelz trägt, in dem Rohöl verarbeitet ist", sagt die Kürschnerin.

Auch die Kürschnerin Isabel Penth aus Völklingen im Saarland zählt viele junge Menschen zwischen 20 und 30 zu ihren Kunden. "Die kommen mit den geerbten Pelzen ihrer Großmütter und lassen sie umarbeiten", so die Handwerkerin, die ausschließlich Upcycling-Stücke herstellt. Neben Jacken und Mänteln sind das auch Wohnaccessoires wie Kissen und Decken. "Pelze kann man 50 bis 80 Jahre tragen. Das gilt für kein anderes Material", sagt die Kürschnerin.

Statistiker: Pelzindustrie hat stark an Bedeutung verloren

Laut Deutschem Tierschutzbund gibt es aktuell keine Pelzfarm mehr in Deutschland. Es bestehe zwar kein generelles Verbot, doch die Farmen hätten aufgrund strengerer Vorgaben die Produktion eingestellt.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat die Pelzindustrie in Deutschland im Laufe der Jahre stark an Bedeutung verloren. Da nur noch weniger als drei Unternehmen ihre Daten melden, unterliegen diese Angaben der statistischen Geheimhaltung, teilte ein Mitarbeiter des Amtes mit.