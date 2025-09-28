Mode Teufel trägt Dolce&Gabbana: Meryl Streep bei Modeschau

Mailand - Der Teufel trägt jetzt anders: Bei der Modewoche in Mailand ist Hollywood-Star Meryl Streep überraschend bei der Schau von Dolce & Gabbana aufgetaucht. Die 76-Jährige hatte ihren US-Kollegen Stanley Tucci (64) an der Seite - was sehr darauf hindeutet, dass es sich um einen Auftritt für die Fortsetzung des Kassenschlagers "Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006 handelt. Streep spielt darin die Chefredakteurin eines Modemagazins, Tucci ihren Art Director. Derzeit wird in Mailand gedreht.