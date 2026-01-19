Mode Suche nach "la bellezza" - Modeschöpfer Valentino ist tot

Rom - Star-Designer Valentino beherrschte beide Königsdisziplinen der Modewelt: Sowohl die Haute Couture, also die gehobene Schneiderkunst mit extravaganten Elementen, als auch Prêt-à-porter, die tragfertige Kleidermode. Hauptsache das Kleidungsstück war schön. Kaum etwas lag dem italienischen Modeschöpfer so sehr am Herzen wie "la bellezza" - die Schönheit. "Ich liebe einfach die Schönheit - ich kann nichts dafür", sagte er einmal. Nun ist Valentino im Alter von 93 Jahren in Rom gestorben, wie seine Stiftung mitteilte.