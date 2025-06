Mode Oh lala: Der Leo-Look ist wieder da - warum?

"Früher hielt ich Leo-Look für unmöglich"

"Ich dachte schon so vor einem Jahr: Leoparden-Look ist total "in", das brauch’ ich jetzt auch", sagt eine Mittsechzigerin in Berlin. "Also Bluse und Regenjacke gekauft. Früher hielt ich Leo-Look für unmöglich. Und die Bluse jetzt war auch der absolute Fehlkauf, weil ich mir auch heute noch darin vorkomme wie Tante Käthe Anfang der 60er Jahre. Wer damals Leo trug, war garantiert nicht wild."