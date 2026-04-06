Mainz - Er hat rund 5,5 Millionen Follower auf Tiktok, noch mal knapp 2,5 Millionen auf Instagram: Der 80-jährige Alojz Abram - auch bekannt unter seinem Pseudonym "Gramps" - ist Mode-Influencer. Dabei wirkte er lange gar nicht modisch. Er hat sich gekleidet, wie man es von einem älteren Herrn in der Rente erwarten würde. "Unspektakulär", sagt sein Enkel Jannik Diefenbach. Cordhosen oder Jeans mit einem Poloshirt oder Hemd. Der Enkel bot Opa an, seine Klamotten anzuprobieren - und "das hat gut ausgesehen", sagt Abram selbst.