Mode: Gericht hebt Insolvenzverfahren für Modekette Sinn auf

Ende April hatten sich die Gläubiger bei einer Versammlung mehrheitlich für ein Übernahmeangebot der bisherigen Eigentümerin Isabella Goebel entschieden. Es sah den Erhalt aller 34 Standorte mit allen 1.500 Beschäftigten vor. Davon arbeiten rund 75 in der Zentrale im westfälischen Hagen.