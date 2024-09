Ihr Ehemann "El Chapo" gilt als einer der mächtigsten Drogenbosse der Geschichte. Er führte rund 25 Jahre lang das Sinaloa-Kartell in Mexiko und schmuggelte tonnenweise Kokain in die USA. Mehrfach gelang ihm die Flucht aus mexikanischen Gefängnissen. Nach seiner Auslieferung in die Vereinigten Staaten wurde er zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre verurteilt. Er verbüßt seine Strafe in einem Hochsicherheitsgefängnis im Bundesstaat Colorado.