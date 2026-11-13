Eibenstock - Die Kittelschürze prägte einst den Alltag in der DDR. Frauen trugen sie zu Hause und auf der Arbeit, der Nachwuchs in Kindergarten und Hort. Im Sommer, erinnert sich Birgit Mädler aus Eibenstock im Erzgebirge, reichte in manchen Betrieben einfach Unterwäsche darunter. Die elterliche Schürzenfabrikation H. Schuster lieferte einst Kinderschürzen aus Dederon in die gesamte Republik. Als diese nach der Wende in den Kindergärten nicht mehr gebraucht wurden, stellte sich der kleine Betrieb neu auf: Damenschürzen rückten in den Mittelpunkt der Produktion.