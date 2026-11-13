Das Museum will sich künftig auch wissenschaftlich mit diesem besonderen Textil beschäftigen. Geplant sei ein Forschungsprojekt unter anderem zur Bedeutung des Kleidungsstücks für die Rolle der werktätigen Frau in der DDR. "Die Schürze war Teil der Selbstpräsentation." Dass Frauen sie teils auch im öffentlichen Raum trugen, könnte dabei ebenso eine Rolle spielen wie mögliche Unterschiede zur westdeutschen Kleidungskultur.

An der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg der Westsächsischen Hochschule Zwickau beschäftigten sich Studierende in einem Projekt zuletzt mit dem regionalen Textilerbe, berichtet Professorin Katharina Jebsen-Plättner. "In diesem Rahmen war auch die DDR-Kittelschürze Thema." Eine Besonderheit sei die Vielfalt an Farben und Mustern gewesen: "Trotz Massenware war ein Stück Individualität und eine persönliche Note möglich." Auch heute könnten junge Menschen über die Beschäftigung mit regionalen Traditionen einen Zugang zur Schürze als Kleidungsstück finden. "Bei Trachten spielt sie eine wichtige Rolle."