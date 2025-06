Mobilitätswende: Über 36 Millionen Euro für Radverkehr in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind in den vergangenen vier Jahren Radwege, Radinfrastruktur und Maßnahmen für den Radverkehr in einem Umfang von rund 36,6 Millionen Euro bewilligt worden. Insgesamt wurden bislang 64 Projekte gefördert, teilte das Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur mit. Das Geld kommt aus dem Förderprogramm "Stadt und Land" des Bundes für den Bau und die Verbesserung von Radinfrastruktur. Insgesamt stehen für Thüringen 55 Millionen Euro bis 2030 zur Verfügung. Das Ministerium geht nach eigenen Angaben bislang davon aus, das Geld auch vollständig abrufen zu können.