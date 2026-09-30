Mobilitätskosten Tankrabatt und Spritpreiskrise in 7 Rechnungen und Zahlen

Der Iran-Krieg läuft seit 7 Monaten. Über diese Zeit war Benzin im Durchschnitt um etwa 29 Cent pro Liter teurer als am letzten Tag vor dem Krieg. Diesel um etwa 38 Cent.

Der typische Benzinerfahrer hat in dieser Zeit rein rechnerisch 420 Liter getankt - das macht Mehrkosten von knapp 122 Euro - weniger als 60 Cent pro Tag.

Der typische Dieselfahrer brauchte 612,5 Liter - das macht Mehrkosten von knapp 233 Euro oder etwas mehr als einen Euro pro Tag.

Im Einzelfall kann es natürlich mehr oder weniger sein - bei einem Pendler der seinen Diesel 30.000 Kilometer im Jahr bewegt sind es beispielsweise 1.225 Liter und knapp 466 Euro.

Was kostet der Rabatt?

Hier muss man nicht selbst rechnen: Die Bundesregierung erwartet, dass 2,485 Milliarden Euro weniger Steuern in die Staatskasse fließen. Die Hälfte sollen diesmal aber die Länder tragen.

Wirkt sich der höhere Spritpreis auf das Fahrverhalten aus?

Das ist schwierig zu beurteilen, es gibt aber Hinweise auf einen entsprechenden Effekt. Daten der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen zeigen bisher leichte Rückgänge im Verkehrsaufkommen in einigen Monaten. Und die Umsatzzahlen des Statistischen Bundesamtes für Tankstellen zeigen preisbereinigt im April, Mai und Juli deutliche Rückgänge von 8,6, 5,0 und 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Zahlen beinhalten zwar auch andere Käufe an Tankstellen, da diese aber nur einen relativ kleinen Teil der Tankstellenumsätze ausmachen, dürfte auch der Kraftstoffabsatz in diesen Monaten niedriger gelegen haben. Zahlen für August und September liegen noch nicht vor.