Berlin - Der von der Bundesregierung geplante Spritpreisdeckel zur Entlastung von Autofahrerinnen und Autofahrern nimmt Konturen an. Angepeilt wird, dass ab 4. Januar werktäglich von Montag bis Freitag bundesweite Höchstpreise je Liter Super E5, Super E10 und Diesel ermittelt werden, wie ein Verordnungsentwurf des Wirtschaftsministeriums vorsieht. Zusammensetzen sollen sie sich aus den Einkaufskosten, einer Gewinnmarge der Tankstellen und auch den staatlich veranlassten Preisbestandteilen wie Steuern und Abgaben.