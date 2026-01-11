Mobilität: Zwischen Nutzen und Ärger – Leih-E-Scooter in den Städten

Steter Wechsel

Bemerkenswert ist die teils hohe Fluktuation bei den Anbietern. So hatten etwa in Gera seit 2021 nacheinander drei verschiedene Anbieter versucht, Fuß zu fassen. Einer davon sei gerade einmal drei Monate präsent gewesen, so Heymann. Auch in Erfurt habe es seit der Einführung mehrere Wechsel gegeben, so Ehrt.