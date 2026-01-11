Mobilität: Zwischen Nutzen und Ärger – Leih-E-Scooter in den Städten

Erfurt/Gera/Eisenach (dpa/th) - Probleme mit ausleihbaren E-Rollern gehören auch in Thüringen zum Alltag einiger kommunalen Ordnungsbehörden. "Insbesondere mobilitätsbeeinträchtigte Menschen wie Blinde und Sehbehinderte klagen über behindernd auf Gehwegen abgestellte, umgefallene oder umgeworfene E-Scooter", fasst Wenke Ehrt aus der Erfurter Stadtverwaltung zusammen. Zudem komme es immer wieder vor, dass E-Roller in die städtischen Gewässer geworfen würden. Die Lösung solcher Probleme sei grundsätzlich Sache des Anbieters.