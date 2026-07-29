Mobilität Zu spät, zu teuer, zu kaputt? Wo es bei der Bahn hakt

2025 verzeichnete der Konzern zwar unter dem Strich einen Milliardenverlust, zumindest operativ schrieb die Bahn aber schwarze Zahlen: Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich um 630 Millionen Euro auf plus 297 Millionen Euro. Im laufenden Jahr sollen es etwa 600 Millionen Euro sein.

Wird die nahende Konkurrenz im Fernverkehr das nächste Problem?

2028 will das italienische Unternehmen Italo den Fernverkehr aufmischen, zugleich hat Flixtrain für 2028 eine Offensive mit neuen Zügen angekündigt. Die Bundesnetzagentur hat kürzlich entschieden, dass auf hochbelasteten Strecken Wettbewerber mehr Platz bekommen sollen - zulasten der Bahn.

Der Konzern warnt, dass dadurch weniger profitable Fernverkehrslinien mit Halten in kleineren Städten gefährdet werden. Die Bahn argumentiert, dass sie sich diese Verbindungen nicht mehr leisten kann, wenn Gewinnbringer an die Konkurrenz gehen.

Ob die Fahrgäste von mehr Konkurrenz profitieren werden, ist noch offen. Die Ticketpreise könnten durch den Wettbewerb sinken. Gleichzeitig könnte der Fernverkehr auf der Schiene unübersichtlicher werden - zum Beispiel wenn Tickets nur für die Züge von einem Unternehmen gelten und nicht für die Konkurrenten.

Könnten auch Streiks die Bahn bald wieder lahmlegen?

An dieser Stelle sind derzeit keine Störungen im Betriebsablauf zu erwarten: Sowohl die Tarifverträge mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) als auch mit Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) laufen bis Ende 2027. Bis dahin kann also nicht gestreikt werden. Die Friedenspflicht mit der GDL dauert sogar noch ein wenig länger an. Für die Finanzexperten bei der Bahn bringen die langen Tarifverträge viel Planbarkeit, Überraschungen für die Jahresbilanzen sind von dieser Seite also ebenfalls nicht zu erwarten.