Durch Fahrgemeinschaften Kosten sparen oder eine Mitfahrgelegenheit finden, wenn man selbst nicht so mobil ist – das war die Idee hinter der Mitfahr-App Goflux, die Anfang 2025 am Erfurter Kreuz gestartet ist. Komplett neu war die Idee nicht, denn der Anbieter war zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Jahre auf dem Markt. Erstmals wurde Goflux jedoch in einem so großen Gewerbegebiet implementiert.