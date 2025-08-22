München (dpa/lby) - Knapp ein Drittel aller Menschen in Bayern besitzt ein E-Bike oder Pedelec. Nach einem Anstieg um 3,7 Punkte seit dem Vorjahr liegt der Freistaat mit derzeit 30,1 Prozent bundesweit auf Rang drei - hinter Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Dies teilte der Energieversorger Eon auf Basis einer repräsentativen Umfrage in München mit. Besonders gerne lassen sich demnach die Unterfranken beim Strampeln unterstützen: Die höchsten Werte in Bayern haben die Landkreise Haßberge (38,9 Prozent), Schweinfurt (38,2 Prozent) und Würzburg (37,9 Prozent).