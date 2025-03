Die Thüringer gehen im Alltag gerne zu Fuß. Das ist eines der überraschenden Ergebnisse der Studie „Mobilität in Deutschland“, die im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erstellt wurde. Demnach erledigen die Thüringer 30 Prozent ihrer täglichen Wege zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit zu Fuß. Damit liegt der Freistaat über dem Bundesweiten Durchschnitt von 26 Prozent. Nur in Sachsen-Anhalt (31 Prozent), Hamburg (31 Prozent) und Berlin erledigen die Menschen noch mehr ihrer täglichen Wege zu Fuß.