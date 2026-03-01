Mobilität Schieben Städte Leihrädern und E-Rollern den Riegel vor?

Wie verbreitet sind Sharing-Angebote in ostdeutschen Städten?

Eine dpa-Umfrage zeigt: In den meisten größeren Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören E-Scooter inzwischen zum Standardbild, teils kommen Leihräder hinzu. Dresden, Leipzig und Halle setzen auf teils groß dimensionierte Bikesharing-Angebote, die eng an den öffentlichen Nahverkehr gekoppelt sind. In Erfurt, Jena, Gera, Chemnitz und Zwickau, Dessau und Magdeburg dominieren vor allem die E-Scooter, häufig mit einem einzigen Anbieter, der per Vertrag oder Sondernutzungserlaubnis im Stadtgebiet unterwegs ist. In Magdeburg etwa hat der Stadtrat den Anbieter Voi als alleinigen E-Scooter-Betreiber mit bis zu 600 Fahrzeugen ausgewählt. Ziel ist laut Konzept der Stadt die Integration der Roller in ein ÖPNV-Abo.