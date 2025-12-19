Mobilität: ÖPNV auf dem Land unter Druck - doch es gibt Ideen

Aktuell sei bedarfsgesteuerter Verkehr aber oft noch auf kleinere Bereiche begrenzt. Die Frage sei nun: Wie lassen sich verschiedene Zellen mit einem Schnellbussystem untereinander verbinden? Und die Fahrzeit dürfe nicht wesentlich länger als eine Fahrt mit dem privaten Pkw sein. "Hier stellt sich ein komplexes Planungsproblem", sagt Göbel. In dem Projekt würden entsprechende Tools dafür entwickelt.

Ein Blick in die Zukunft: autonom fahrende Shuttles?

Eine Herausforderung bleibe aber - und zwar die Kosten, sagt Göbel. Wenn eine Linie im Linienverkehr besonders gefragt sei, könne man einen größeren Bus nehmen, die gestiegenen Kosten würden dann auf mehr Nutzer verteilt. Im bedarfsgesteuerten Verkehr führe eine erhöhte Nachfrage nicht zwangsweise dazu, dass es profitabler werde: Man brauche mehr Fahrer und mehr Fahrzeuge.

Und während beim Linien- oder U-Bahn-Verkehr die Personalkosten nur einen kleinen Teil ausmachen, liegen sie beim bedarfsgesteuerten Verkehr bei bis zu 60 Prozent. "Und das kann die Folge haben, dass sich die Landkreise das Angebot möglicherweise nicht mehr leisten können", gibt der Wissenschaftler zu bedenken. Ein Lösungsansatz – und die Idee des Projekts – sei es, auf verschiedene Verkehrsmittel zu setzen bis hin zu autonomen Shuttles. Mit dem Projekt Shuttle-Modell-Region Oberfranken (SMO) habe man das Fahren ohne Fahrer bereits getestet.

"Meiner Einschätzung nach wird es in Zukunft eine Mischflotte geben: Einige Strecken können mit selbstfahrenden Fahrzeugen zurückgelegt werden, auf anderen Strecken ist weiterhin ein Fahrer nötig", sagt der Experte.