Warum sind Plug-in-Hybride umstritten?

Sogenannte Plug-in-Hybride können sowohl mit Strom als auch mit Treibstoff fahren. Wie umweltfreundlich sie sind, ist umstritten. Zwar können die Autos kürzere Strecken auch rein elektrisch fahren, ist die Batterie aber leer, verbrauchen sie wegen des zusätzlichen Gewichts mehr Sprit und stoßen dementsprechend mehr CO2 aus. Zudem entsteht bei ihrer Produktion mehr CO2 als bei einem Verbrenner.

Ob sie für das Klima besser oder schlechter sind als vergleichbare Verbrenner, hängt vor allem davon ab, wie oft sie geladen werden und wie hoch der Anteil der elektrisch zurückgelegten Strecken ist. Kritiker halten die offiziellen Verbrauchsangaben zumindest für weitaus zu niedrig angesetzt. Gerade bei Firmenflotten sind sie aber wegen Steuervorteilen beliebt.

Für Plug-in-Hybride hatte es bis Ende 2022 ebenfalls eine staatliche Förderung von bis zu 2.250 Euro gegeben.

Wird die Förderung der kriselnden deutschen Autobranche helfen?

"Ich glaube, das Ganze ist nicht notwendig", sagt der Leiter des privaten Instituts Center Automotive Research (CAR), Ferdinand Dudenhöffer. "Elektroautos verkaufen sich von allein. Schade um das Steuergeld." Die Preise für Elektroautos seien zuletzt ohnehin gesunken. Er würde erwarten, dass sich der Trend auch ohne staatliche Förderung fortsetze, so Dudenhöffer - auch deshalb, weil die Autobauer diese verkaufen müssten, um CO2-Flottenziele einzuhalten und EU-Strafzahlungen zu vermeiden.

Es bestehe die Gefahr, dass die Autobauer die Prämie bei ihrer Preisgestaltung einpreisen würden, die Autos also teurer verkauften als ohne die Förderung. Zudem brächten die erwarteten Einkommensnachweise Verwaltungsaufwand mit sich. Um den Absatz von Elektroautos anzuschieben und der heimischen Industrie zu helfen, wären seiner Ansicht nach günstigerer Ladestrom und niedrigere Lohnnebenkosten sinnvoller.

Auf die Dauer soll die Vergabe der neuen Förderung stärker an die Produktion in Europa geknüpft werden, doch dazu werden noch EU-Regelungen erwartet.