Mobilität: Neue E-Auto-Förderung gestartet - das sollte man wissen

Für wie viele Autos reicht das Geld?

In Ministeriumskreisen hieß es, seit Jahresbeginn seien potenziell 50.000 Fahrzeuge förderfähig. "Die Mittel reichen für 800.000 Fahrzeuge in den nächsten drei bis vier Jahren", sagte Schneider. Für drei Jahre könne er garantieren, dass die Mittel reichten. "Es muss sich also niemand Sorgen machen, dass die Fördermittel kurzfristig zur Neige gehen werden." Die Förderung könne bis zu einem Jahr nach der Zulassung beantragt werden.

Nach dem abrupten Stopp der Vorläufer-Förderung, des sogenannten Umweltbonus, Ende 2023 war der Absatz von Elektroautos eingebrochen. Die Bundesregierung hatte die Streichung der milliardenschweren Förderung mit Sparzwängen begründet.

Warum fördert die Bundesregierung das?

"Wir tun mit diesem Förderprogramm etwas für die Umwelt, für die Autoindustrie und für die Haushalte, die sich sonst kein Elektroauto leisten könnten", sagt Umweltminister Schneider. Das begründet er auch mit den Auswirkungen des Iran-Kriegs. "Die Fahrt zur Zapfsäule tut gerade vielen Leuten weh." Elektromobilität sei eine Chance, unabhängig zu werden von teurem Diesel und Benzin.

Ist das sinnvoll?

Experten warnen vor Mitnahmeeffekten, also davor, dass die Förderung nicht oder nur teilweise bei Kunden ankommt, weil die Autohersteller sie einstreichen. Zudem ist umstritten, ob und in welchem Umfang Plug-in-Hybride der Umwelt nutzen: Zwar können die Autos kürzere Strecken auch rein elektrisch fahren. Ist die Batterie aber leer, verbrauchen sie wegen des zusätzlichen Gewichts mehr Sprit und stoßen dann auch mehr CO2 aus. Zudem entsteht bei ihrer Produktion mehr CO2 als bei einem Verbrenner.

Der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer hält die Prämie zudem für überflüssig. "Das Geld hätte man sich sparen können, das hätte der Markt selbst geregelt", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). "Schade um das Steuergeld, das nun an anderer Stelle wieder eingespart werden muss." Die Nachfrage sei ohnehin schon angestiegen nicht zuletzt wegen der durch den Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise und sinkender Neuwagenpreise bereits angestiegen.

Einen Schub sieht das Umweltministerium durch die neue Förderung so oder so. Zwischen Januar und April 2026 seien rund 224.000 reine E-Autos neu zugelassen worden. Das sei mit 23,6 Prozent fast jeder vierte Neuwagen und ein Rekord.

Was sagen die Hersteller?

Aus Sicht des Verbands der Automobilindustrie (VDA) ist die neue E-Auto-Förderung ein grundsätzlich positiver Schritt, sie könne aber nur ein Baustein sein. "Denn für den nachhaltigen Hochlauf der Elektromobilität bleiben entscheidend: eine gute Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur, günstiger Ladestrom sowie darüber hinaus bessere internationale Standortbedingungen für die Unternehmen", betonte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Sie verwies darauf, dass die Regeln des neuen Förderprogramms zunächst bis Mitte 2027 gelten. Das eröffne die Chance, wo nötig, nachzusteuern. "Für die Zukunft ist entscheidend: Es sollte zwingend berücksichtigt werden, dass auch Gebrauchtwagen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der E-Mobilität und zum Erreichen der Klimaziele leisten können", sagte Müller. Daher sollte das Förderprogramm im Jahr 2027 auch Gebrauchtwagen beinhalten. Schneider sagte dazu, es gehe bei dem Programm auch um einen "industriepolitischen Impuls", da der deutsche Fahrzeugbestand sehr alt sei.

Zudem sollte die Koalition beim Programm 2027 das Kaufdatum zum maßgeblichen Stichtag für die Förderung machen. Denn Verbraucherinnen und Verbraucher bräuchten bereits beim Kauf des Autos – und nicht etwa erst bei dessen Zulassung – Gewissheit darüber, ob sie die Förderung erhalten.