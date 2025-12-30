Die Idee der Bürgerbusse greift immer mehr um sich. Etliche Kommunen in der Region, so zum Beispiel Breitungen, Floh-Seligenthal oder die Stadt Ilmenau, halten diese von Ehrenamtlichen gefahrenen Rufbusse bereit. Die sorgen für mehr Mobilität. Denn das Deutschlandticket ist an sich eine prima Idee, aber nur wenn man Bus und Bahn vor der Haustür oder wenigstens in der Nähe verfügbar hat. In der ländlich geprägten Region des Kreises Schmalkalden-Meiningen heißt es dagegen oftmals laufen, damit man erst einmal zu einer Haltestelle kommt. Denn der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist im Landkreis wie auch in der Stadt Meiningen dünner als manch schütteres Haar.