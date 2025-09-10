„Das ist schon eine feine Sache“, sagt Jürgen Schreyer und steigt in einen Elektro-Minibus ein. Der Opel Zafira riecht noch nach Neuem und wirkt modern ausgestattet – mit einem Bordcomputer, Kameras und Navi. An diesem Tag wartet auf den Fahrer eine Fahrt von Stützerbach nach Ilmenau und zurück. Doch zunächst musste er noch zum Haus des Gastes in Stützerbach gelangen – dort steht der Bürgerbus und lädt seine Batterie.
Mobilität in Ilmenau Wie der Bürgerbus den Alltag einfacher macht
Monika Julia Wolak 10.09.2025 - 17:00 Uhr