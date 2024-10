Im bundesweiten Ranking der Pendlerziele folgt auf München Berlin mit 467.000 Einpendlern, vor Frankfurt am Main mit 463.000 und Hamburg mit 460.000. Berlin holt in der Statistik allerdings auf: Seit 2021 liegt der Zuwachs dort bei fast zwölf Prozent. Dadurch hat es sich in den beiden Jahren bereits an Frankfurt und Hamburg vorbeigeschoben.