Mobilität: Flaute bei Fahrschulen wegen geplanter Führerschein-Reform

Schnieder dämpfte am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin" aber erneut Erwartungen an eine schnelle Reform. "Es lohnt sich nicht abzuwarten, sondern wer den Führerschein machen will, der soll es jetzt machen." Der Bund brauche für eine Reform die Länder. Bei einer Verständigung gehe man im Laufe des Jahres ins Gesetzgebungsverfahren. Die Änderungen müssten dann wirken. "Aber von Anfang an war klar, dass es keinen Punkt gibt, an dem ein neues Preisschild an dem Führerschein hängt." Der Bund schreibe den Fahrschulen nicht vor, was sie zu tun und zu lassen hätten, sondern schaffe Möglichkeiten, die den Führerschein günstiger machen würden.