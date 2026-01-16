Mobilität: Flaute bei Fahrschulen wegen geplanter Führerschein-Reform

Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will den Führerschein günstiger machen - bei vielen Fahrschulen bleiben deswegen neue Fahrschüler aus. "Seit den Ankündigungen von Schnieder, dass der Führerschein günstiger werden soll, gibt es eine Zurückhaltung bei Fahrschulen", sagte Kurt Bartels, Vizevorsitzender der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist regional und von Fahrschule zu Fahrschule unterschiedlich, aber die Zurückhaltung ist spürbar. Viele Fahrschüler warten ab. Wenn das so bleibt, müssen Fahrschulen überlegen, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Im Worst Case drohen Insolvenzen."