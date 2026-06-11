Mobilität Fahrerlos durch die Staustadt Berlin?

TÜV-Präsident Dirk Stenkamp sagte: "Die Berliner Realfahrt zeigt, dass autonomes Fahren auch im komplexen Stadtverkehr technisch möglich ist."

Überprüfungsfahrten sind die Voraussetzung, um eine sogenannte Betriebsbereichsgenehmigung zu bekommen. Die TÜV-Prüfer testeten in Berlin nach eigenen Angaben zum ersten Mal in Deutschland eine Methode, mit der das Verhalten eines autonomen Fahrzeugs in einer bestimmten Umgebung sicher und praxistauglich bewertet werden kann. Künftig sollen "quasi in Serie" Genehmigungen erteilt werden können, wie der TÜV-Präsident sagte.

Wie bewertet die Verkehrssenatorin das Projekt?

Die Technologie des autonomen Fahrens könne den öffentlichen Nahverkehr "revolutionieren", sagte Verkehrssenatorin Bonde. Autonome Fahrzeuge erleichterten den Umstieg vom eigenen Auto etwa auf Ruf-Fahrzeuge. Auch aufgrund demografischer Probleme und drohenden Personalmangels sei das autonome Fahren für die künftige Sicherstellung des ÖPNV in Deutschland entscheidend, so Bonde.

Experte Kämpfer sagte: "Kommunen und Verkehrsunternehmen wollen das autonome Fahren. Es fehlen bisher aber noch die finanziellen Mittel, um auch signifikante Flotten beschaffen und betreiben zu können."

Wie sicher ist das autonome Fahren?

"So ein Auto ist in der Regel sicherer als der Mensch, weil er auch schon viel mehr sieht, sagte Forscher Nijinshan Karunainayagam, Doktorand an der TU München. Auch Staus seien in der Regel kein Problem. "Dadurch, dass wir Objekte ziemlich robust und ziemlich zuverlässig erkennen, werden wir einfach im Stop-and-Go-Verkehr mitfahren." Baustellen dagegen könnten eine Herausforderung sein, so der TU-Experte.

Problematisch kann es werden, wenn aggressivere Fahrer unterwegs sind. Denn ein autonomes Fahrzeug sei auf defensives Fahren ausgelegt. "Wenn jetzt andere Verkehrsteilnehmer offensiver fahren, sich nicht an die Regeln halten, dann fährt so ein Fahrzeug vorsichtiger und bremst mehr. Und das ist eher die Herausforderung."