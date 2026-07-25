Mobilität der Zukunft Kann autonomes Fahren zum Motor des Strukturwandels werden?

Zwischen Forschung und Regelbetrieb

Nach Einschätzung des Infrastrukturministeriums verfügt Deutschland inzwischen über umfangreiche Erfahrungen aus Forschungs- und Pilotprojekten sowie über einen Rechtsrahmen für autonome Fahrzeuge. Jetzt komme es darauf an, ausreichend Fahrzeuge, Infrastruktur und qualifiziertes Personal bereitzustellen. Dafür brauche es insbesondere eine verlässliche Finanzierung durch den Bund und Unterstützung für Modellregionen.

Ob autonomes Fahren tatsächlich zum nächsten Wachstumsmotor für Sachsens Schlüsselindustrie wird, ist offen. Dass die Technologie inzwischen weit mehr ist als ein Forschungsthema, zeigte zuletzt auch der Sächsische Industriedialog in Chemnitz. Dort diskutierten Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik autonomes Fahren bereits als Baustein für den Strukturwandel der Industrie. Während Deutschland den Wandel zur Elektromobilität vielerorts nur mühsam bewältigte, beginnt mit dem autonomen Fahren bereits der nächste internationale Wettbewerb.