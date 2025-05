Deutlicher Altersunterschied

Dennoch sind Elektroautos noch immer eine kleine Nische im Gebrauchtwagenmarkt und ein schneller großer Durchbruch ist nicht in Sicht. Derzeit seien noch zu wenige ältere BEV im Fahrzeugbestand, sagt Weiss. "Der Markt an BEV-Gebrauchtwagen wird damit in den nächsten Jahren weiterhin eher klein bleiben." Gerade bei den alten Gebrauchtwagen fehlen die Stromer - einfach weil vor acht oder zehn Jahren noch kaum neue Stromer verkauft wurden. Das zeigt sich auch bei Mobile.de. Der durchschnittliche dort angebotene gebrauchte Stromer war im März nur etwa 28,5 Monate alt. Das waren zwar gut vier Monate mehr als ein Jahr zuvor, doch bei Verbrennern waren es 69,4 Monate.