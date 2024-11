"Gute und sichere Radwege kommen in Deutschland nicht von allein, es braucht überall engagierte Menschen, die sich vor Ort und in der Öffentlichkeit kraftvoll dafür einsetzen", sagte Lodemann. "Dafür braucht es besonders auch die junge Generation." Mit der Jugendorganisation will der ADFC demnach im ganzen Land junge Menschen von 10 bis 26 Jahre anlocken und dafür gewinnen, sich in ihrem Stil und in ihren Medien für fahrradfreundliche Bedingungen einzusetzen.