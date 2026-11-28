Bonn - 2027 könnten erstmals mehr als eine Million reine Elektroautos in Deutschland neu zugelassen werden. Der für Autohandel und Werkstätten zuständige Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) geht von 1,01 Millionen neuen Elektrofahrzeugen aus, wie aus seiner Jahresprognose hervorgeht, die der dpa vorab vorlag. Das wäre ein weiterer deutlicher Anstieg im Vergleich zum laufenden Jahr. Von Januar bis Oktober 2026 hat das Kraftfahrt-Bundesamt rund 698.000 neue reine Stromer gezählt. Für das Gesamtjahr erwartet der ZDK rund 840.000.