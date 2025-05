Die Mobilfunkversorgung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist jetzt noch besser. Die Telekom hat dafür in den vergangenen zwei Monaten zwei Standorte mit LTE erweitert. Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Die Standorte stehen in Dillstädt und Wasungen. Diese dienen zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke Thüringen-West.