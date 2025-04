Doch so hart möchte die Netzagentur nicht eingreifen, stattdessen legte sie im März ein "Verhandlungsgebot" fest: Die Netzbetreiber müssen über eine Mitnutzung ihres Netzes verhandeln und sich an "Leitplanken für effektive Verhandlungen" halten. EWE Tel reicht das nicht, und auch das Bundeskartellamt und die Monopolkommission haben Zweifel an einem effektiven Wettbewerb auf dem sogenannten Vorleistungsmarkt.