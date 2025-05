München (dpa/lby) - Bayern will lästige Funklocher in der Netzabdeckung des Mobilfunks schließen. "Schlechtes Netz ist lästig, für Privatleute, aber auch insbesondere für Gewerbetreibende. Mobilfunk und Netzabdeckung sind kein Luxus, sondern am Ende auch ein wichtiger Punkt bei der Standortentscheidung", teilte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit.