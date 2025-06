Die Wolken hängen tief über der Stadt, während Radek und sein Kollege Roman mit Sicherung und Helm an einem Funkmast des Suhler Friedbergs in schwindelerregende Höhen hinaufklettern. Sie werkeln aktuell für Vodafone, bringen die Technik auf Vordermann, wie Martin, der dritte Mann, der Mann am Boden, berichtet. Ihren Nachnamen will keiner von ihnen nennen, aber was sie da überhaupt machen, darüber reden die drei Männer gerne. Soweit es eben geht.