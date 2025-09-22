Mobilfunk: Besucher senden mehr Daten vom Oktoberfest

München (dpa/lby) - Am ersten Wiesn-Wochenende strömten nicht nur Besucher und Bier, sondern auch Daten. Die drei großen deutschen Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 Telefónica melden Rekordvolumina für die ersten beiden Tage: zusammen rund 135 Terabyte. Hintergrund dürfte vor allem sein, dass es sowohl bei den Inklusivvolumina der Handyverträge als auch bei der Qualität - und damit Größe von Fotos und Videos stetig nach oben geht. Zudem kamen bei gutem Wetter sehr viele Menschen auf die Theresienwiese.