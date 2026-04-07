Wie stehen die Kreistagsfraktionen zu einem Kinder- und Jugendticket für 45 Euro monatlich? Diese Frage stellte Yannik-Elias Breitfelder, Vorstand des Kinder- und Jugendbeirates Ilm-Kreis, jetzt den Kreistagsmitgliedern. Hintergrund ist ein Antrag der CDU/FDP-Fraktion gewesen, wonach das Ticket 45 Euro kosten solle. Das wäre der gleiche Preis, den man auch für das Seniorenticket festgesetzt hat. Im vergangenen Jahr hatte das Ticket für Rentner noch 40 Euro gekostet. Der Antrag wurde – weil die Abstimmung zum Kreishaushalt von der Tagesordnung geflogen ist – zwar nicht behandelt; in der nächsten Sitzung im Mai wird er aber zur Abstimmung gestellt.