Drei neue Bäume gibt es in der Ilmenauer Innenstadt zu bewundern. Noch sind sie kahl, doch in einigen Monaten werden sie sicherlich prächtig erblühen. Doch irgendwas ist besonders: Die Gewächse sind in große, viereckige Pflanzkübel eingebracht. Sie wirken wie überdimensionierte Blumentöpfe im Metallgewand, passen sich mit dieser Optik aber dem schon vorhandenen Stadtmobiliar wie Bänken oder Mülleimern an.
Neue Baumpflanzkübel Französisches Flair in der Ilmenauer Innenstadt
Jessie Morgenroth 14.11.2025 - 16:00 Uhr