Drei neue Bäume gibt es in der Ilmenauer Innenstadt zu bewundern. Noch sind sie kahl, doch in einigen Monaten werden sie sicherlich prächtig erblühen. Doch irgendwas ist besonders: Die Gewächse sind in große, viereckige Pflanzkübel eingebracht. Sie wirken wie überdimensionierte Blumentöpfe im Metallgewand, passen sich mit dieser Optik aber dem schon vorhandenen Stadtmobiliar wie Bänken oder Mülleimern an.