MLS: Messi trifft doppelt - Mukhtar mit Nashville fast am Ziel

Atlanta - Mit zwei weiteren Toren und einer Vorlage ist Lionel Messi in der Major League Soccer weiter auf Rekordkurs. Beim 3:1 von Inter Miami gegen Atlanta United traf der ehemalige Weltmeister aus Argentinien in der zweiten Halbzeit binnen vier Minuten doppelt. Er kommt in dieser Saison auf 25 Tore und steht damit an der Spitze der Torjägerliste. Insgesamt war er bereits an 40 Toren beteiligt - zum Rekord von Carlos Vela aus der Saison 2019 fehlen ihm bei noch vier Hauptrundenspielen vor den Playoffs nur noch neun Torbeteiligungen.