MLB Brewers gewinnen World Series - Lange Pause im Baseball?

St. Petersburg - Die Milwaukee Brewers haben erstmals in ihrer Geschichte die World Series gewonnen und dabei das womöglich letzte Spiel der Major League Baseball für lange Zeit bestritten. Gegen die Tampa Bay Rays gewannen die Brewers in Florida das fünfte Spiel der Final-Serie 4:1 und holten damit den entscheidenden vierten Sieg. Weil Spieler und Besitzer der 32 Teams in der MLB um die Einführung einer Gehaltsobergrenze streiten und die Fronten verhärtet sind, steht die kommende Saison auf der Kippe.