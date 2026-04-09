Nachdem die Finalpaarung feststand, veröffentlichte die Volleyball-Bundesliga die Spieltermine zwischen dem VfB Suhl und dem Dresdner SC. Die Suhlerinnen als die in der Hauptrunde besser platzierte Mannschaft haben am Mittwoch, 15. April ab 19 Uhr zunächst Heimrecht, am folgenden Samstag, 18. April ist Dresden, ebenfalls 19 Uhr, dran. Am 22. April, 19 Uhr, könnte einer der beiden Mannschaften schon die Meisterschaft im Finalmodus „best-of-five“ perfekt machen. Wenn nicht, stünden ein viertes (25. April, 17.15 Uhr in Dresden) und fünftes Spiel am 29. April, 19 Uhr in Suhl) parat.