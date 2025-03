Mittler zwischen West und Ost Einziger West-Ost-Regierungschef – Bernhard Vogel gestorben

Vogel führte die Konrad-Adenauer-Stiftung

Nach dem "Abenteuer Thüringen" übernahm Vogel bis 2009 den Chefposten der Adenauer-Stiftung, den er zuvor schon einmal innegehabt hatte. An welchem Ort war ein so Weitgereister glücklich? "Im Dom in Speyer, im Dom in Erfurt, in Weimar, Jena, Heidelberg... ein einziger Ort allein passt nicht in meinen Lebenslauf", sagte der ewige Junggeselle dazu.