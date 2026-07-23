Fast ein Jahrhundert nach seiner Entstehung scheint Mittelerde noch immer nicht ganz ausgeträumt zu sein. Dabei liegt der Start dieser so ungewöhnlichen Reise rund 90 Jahre zurück. Damals träumte J. R. R. Tolkien das erste Mal von der wundersamen Welt, zwei Jahrzehnte später führte er die Geschichte der kleinen Hobbits fort und ließ Frodo mit seinen Gefährten in ein Epos ziehen, das bis heute seine Kreise zieht.