Frankfurt/Main - Ein noch unklarer Zwischenfall sorgt am Frankfurter Hauptbahnhof für einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Zeugen hörten Schussgeräusche, ein Mann wurde anschließend auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs am Boden liegend behandelt, wie dpa-Reporter berichteten. Die genauen Hintergründe sind noch völlig unklar, die Polizei machte zunächst keine Angaben zu dem Zwischenfall. Der Straßenbahnverkehr auf dem Vorplatz wurde zunächst gestoppt, der Bereich mit Flatterband abgesperrt.