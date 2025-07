Die sportliche Krise der jüngsten Monate erhöhte den Druck auf Horner, der das Team in den vergangenen 20 Jahren führte. Schon in der Vorsaison gelang nur noch mit Mühe der nächste Titelgewinn mit Serien-Weltmeister Verstappen. In diesem Jahr konnte der Niederländer nur zwei der zwölf Saisonläufe gewinnen, die Konkurrenz von McLaren ist zumeist überlegen. Dies führte auch zu Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied von Verstappen.