Ebenfalls völlig unklar bleibt, wie es mit den Sechzigern in der neuen Saison überhaupt weitergeht. Weil Investor Hasan Ismaik im Juni ein Darlehen kündigte und deshalb die "Löwen" die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die 3. Liga nicht mehr erfüllten, ging es - wie schon 2017 - eine Klasse runter. Der bei vielen Fans ungeliebte Geldgeber aus Jordanien will aber dagegen vorgehen, wie sein neuer Anwalt Peter Gauweiler jüngst ankündigte. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung will Ismaik an diesem Dienstag nach München kommen.