München (dpa/lby) - Trotz einer völlig unklaren Zukunftsperspektive ist der TSV 1860 München in das Sommertraining gestartet. Vor rund 350 Fans liefen die "Löwen" an der Grünwalder Straßer erstmals nach dem Zwangsabstieg in die Fußball-Regionalliga auf. Unter den 24 Feldspielern und drei Torhütern waren vor allem Nachwuchsakteure. Aus dem Profikader der Vorsaison blieben nur Samuel Althaus, Loris Husic, Emre Erdogan und Lasse Fassmann übrig. Spieler ohne gültigen Vertrag für die vierte Liga - wie etwa die Stars und früheren Bundesligaprofis Kevin Volland und Florian Niederlechner - fehlten.