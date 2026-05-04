Mitten im Wasser: Abgelegene Ex-Militärstation vor Rügen zu versteigern

Lauterbach - Grau, menschenleer und von Vögeln bevölkert ragt vor der Insel Rügen ein merkwürdiges Bauwerk aus dem Wasser, das nun ersteigert werden kann. Die auf rund 600 Holzpfählen stehende Plattform im Greifswalder Bodden samt Gebäuden diente der Volksmarine der DDR als sogenannte Entmagnetisierungsstation, wie die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG mitteilte. Marineschiffe seien hier über eine Kabelschleife im Meer behandelt worden, damit sie nicht von Seeminen mit Magnetzündern erkannt werden.