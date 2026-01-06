Mitten in der Stadt, fernab vom klassischen Schulambiente, hat die Volkshochschule Hildburghausen Neuland betreten: Der Pop-up-Store am Puschkinplatz wurde zum Experimentierfeld für Begegnung, Bildung und Dialog. Warum mutige Formate, generationsübergreifende Gespräche und neue Lernorte die VHS nachhaltig verändern und weshalb das Projekt 2026 weitergeht – Leiterin Isabel Richter und ihre Stellvertreterin Nicole Rigoll beantworten diese Fragen im Interview.