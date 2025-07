Erfolgreiche Unternehmen sind Mutmacher. Für ihre Beschäftigten und für die ganze Region. Deshalb vergeben die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer Südthüringen und diese Zeitung auch in diesem Jahr wieder den MuT-Preis. MuT, das steht für Mittelstand und Thüringen. Die erste Entscheidung für das Jahr 2025 hat die Jury schon getroffen und zehn Unternehmen ausgewählt, die nun im Finale um die begehrte regionale Wirtschaftsauszeichnung gehen. Die Auszeichnung wird in den drei Kategorien „Unternehmen des Jahres“, „Mitarbeiter sind Zukunft“ und „Aufstieg durch Innovation“ verliehen. Die Preisverleihung findet am 3. September im Rahmen des Jahresempfangs der IHK Südthüringen in Suhl statt.