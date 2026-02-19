Gute Nachrichten aus der Wirtschaft sind selten geworden. Das gilt auch für Südthüringen. Wo man hinschaut, scheint es Probleme zu geben. Automobilzulieferer, die ihre Thüringer Standorte schließen, große Unternehmen in der hessischen oder fränkischen Nachbarschaft, die in großer Zahl Stellen abbauen und damit auch viele einheimische Pendler arbeitslos machen. Gute Nachrichten würden gerade in diesen Zeiten gut tun. Sie können Mut spenden, Wege aus der Krise aufzeigen und Beispiele dafür liefern, dass es sie imm er noch gibt: Die Nischen, in denen die Südthüringer Wirtschaft gut da steht, in denen einheimische Unternehmen zu den Weltmarktführern gehören.